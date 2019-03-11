تحقق شرطة محافظة جدة ممثلة بشرطة النزلتين في العثور على طفلة لقيطة حديثة الولادة، ألقيت أمام باب إحدى الشقق السكنية بأحد الأحياء الجنوبية من المحافظة. تفصيلاً؛ باشرت الجهات الأمنية بلاغًا من مقيم يفيد بوجود طفلة ملقاة أمام شقة أحد السكان. وبعد انتقال دوريات الأمن بمحافظة جدة للموقع، اتضح وجود طفلة ملقاة أمام باب الشقة في الدور الثاني من عمارة تتكون من ثلاثة أدوار، واتضح أن عمر الطفلة نحو الشهرين ومازالت على قيد الحياة، تم طلب الجهات المختصة للكشف على الطفلة، وتم إعداد محضر بالواقعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر جدة .. مقيم يتفاجأ بالعثور على طفلة لقيطة أمام منزله.. والشرطة تباشر وتحقق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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