الخبير الحصيني: تساقط حبات برد وأمطار على عدة أماكن لمدة 24 ساعة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، اليوم الاثنين، أمطارًا متفاوتة الشدة وحبات برد، على عدة أماكن بالمملكة تبدأ من مساء اليوم، وذلك ضمن أولى حالات الربيع.

وقال الحصيني عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: «إنه مساء اليوم الاثنين متوقع وخلال الـ24 ساعة القادمة، أمطار متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، على أجزاء من الطائف والباحة وما بين تربة وبيشة وجنوب وادي الدواسر وعسير ونجران وجازان خاصة المرتفعات، تسبق برياح مثيرة للأتربة».

كما توقع الحصيني في تغريدة أخرى، بداية حالة ممطرة من يوم الثلاثاء، تؤثر على أجزاء من المناطق الجنوبية والغربية والشمالية والوسطى والشرقية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الاثنين، سماءً غائمة جزئيًا مع فرصة تكون للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، الطائف)، فيما تنشط الرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

وحول حالة البحر الأحمر أوضحت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون من شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، بسرعة 20-45 كم/ساعة. وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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ما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، فستكون من شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وفي السياق ذاته، وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، اليوم الاثنين، على عدد من مناطق المملكة.

وأشارت الهيئة عبر حسابها بموقع التواصل تويتر، إلى أنَّ الحالة الجوية ستشمل مناطق الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران، حيث تبدأ على منطقة الرياض، الساعة الثالثة من بعد الظهر، وتنتهي في الحادية عشرة مساء، وتشمل وادي الدواسر وتمتد إلى الداودمي والرياض والأجزاء المجاورة.

بينما تبدأ على منطقة مكة المكرمة، الساعة السادسة صباحًا، وتنتهي الساعة العشرة مساء، وتشمل الطائف وميسان وشقصان وبني سعد والعرضيات، وتمتد إلى مكة المكرمة وبحرة وتربة والخرمة ورنية، وتؤثر مساءً على الأجزاء الساحلية من المنطقة.

وتبدأ على منطقة الباحة الساعة العاشرة صباحًا وتنتهي في العاشرة مساء، وتشمل الباحة والمندق وقلوة والمخواة والأجزاء المجاورة، بينما تبدأ على منطقة عسير الساعة العاشرة صباحًا، وتنتهي بحلول التاسعة مساء، وتشمل أبها ومحايل والنماص وبللسمر وبارق والمجاردة وسراة عبيد والربوعة والحرجة.

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ما منطقة جازان فتبدأ الحالة الجوية عليها الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي الساعة السابعة مساء، وتشمل فيفا والدائر وهروب والعارضة والأجزاء المجاورة، بينما تبدأ الحالة الجوية على نجران، الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي بحلول السابعة مساء.