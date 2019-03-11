«الأرصاد» تنبه لهطول أمطار رعدية على 6 مناطق بالمملكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، اليوم الاثنين، على عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة في تغريدات عبر حسابها في «تويتر»، أن الحالة الجوية ستشمل مناطق الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة الجوية ستبدأ على منطقة الرياض، الساعة الثالثة من بعد الظهر، وتنتهي في الحادية عشرة مساء، وتشمل وادي الدواسر وتمتد إلى الداودمي والرياض والأجزاء المجاورة.

وتبدأ الحالة على منطقة مكة المكرمة، الساعة السادسة صباحًا، وتنتهي الساعة العشرة مساء، وتشمل الطائف وميسان وشقصان وبني سعد والعرضيات، وتمتد إلى مكة المكرمة وبحرة وتربة والخرمة ورنية، وتؤثر مساء على الأجزاء الساحلية من المنطقة.

وأعلنت الهيئة أن الحالة الجوية ستبدأ على منطقة الباحة الساعة العاشرة صباحًا وتنتهي في العاشرة مساء، وتشمل الباحة والمندق وقلوة والمخواة والأجزاء المجاورة.

وتبدأ الحالة على منطقة عسير الساعة العاشرة صباحًا، وتنتهي بحلول التاسعة مساء، وتشمل أبها ومحايل والنماص وبللسمر وبارق والمجاردة وسراة عبيد والربوعة والحرجة.

أما منطقة جازان فتبدأ الحالة الجوية عليها الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي الساعة السابعة مساء، وتشمل فيفا والدائر وهروب والعارضة والأجزاء المجاورة.

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وأخيرًا، تبدأ الحالة الجوية على نجران، الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي بحلول السابعة مساء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها لطقس اليوم الاثنين، أن تكون السماء غائمة جزئيًا، والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، والطائف».

وأشارت الهيئة إلى نشاط للرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت الهيئة إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-45 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة.

ويبلغ ارتفاع الموج بالبحر الأحمر، من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما عن الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

ووفق هيئة الأرصاد، تُسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة 34 درجة، أما أدنى درجة حرارة فكانت من نصيب طريف بأربع درجات.