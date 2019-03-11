‪ بالصور.. 4 أركان ولوحة للشهداء في معرض الأحوال المدنية بعنيزة تجذب الزوّار

تصوير: سارة الفيروز

جذب معرض الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، ممثلة بمكتب الأحوال المدنية النسوي بعنيزة، الذي نظمته بمجمع العثيم التجاري، أنظار الزوّار بما يقدمه في أركانه الأربعة.

وقد حظيت أركان المعرض بإقبال متزايد من قبل الزوّار؛ حيث خصصت الإدارة العامة للأحوال المدنية ركنًا تستعرض فيه خدمات «الحقيبة المتنقلة»، و«الموظفة نورة»، و«التفويض الإلكتروني»، و«بياناتي»، و«ذوي شهداء الواجب»، و«تقدير».

كما خصّص المعرض ركنًا تفاعليًا تطبيقيًا للأطفال، يشرح خطوات استخراج الهوية الوطنية بأساليب جذابة، يحاكي قصة أولى مراحل البطاقة الرسمية للمواطنين.

ويساهم هذا الركن، من خلال ما يقدمه للأطفال من هدايا وبطاقات تعريفية شبيهة بالهوية الوطنية الرسمية، في تعريفهم بمعنى الهوية الوطنية وما تحمله من أهمية كبيرة لهم في المستقبل، وضرورة المحافظة عليها وكيفية استخدامها؛ حيث يطلعون فيه على مصادر المعلومات، التي تُبنى عليها إصدار البطاقات.

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كما خُصص ركن آخر للفنانات التشكيليات من فريق عضوات آرت كلاود، منى العقيلي، وبشرى العقيلي، وحفصة الوشمي، وسمية اليحيوي، وملكة الشاوي؛ حيث تمثلت مشاركتهن في الرسم الحي المباشر، عبر لوحات فنية لرسومات للهوية الوطنية ورسومات وطنية، بالإضافة لركن لتوزيع المنشورات التوعوية والتثقيفية بخدمات الأحوال المدنية، إلى جانب توزيع الهدايا لزوّار المعرض.

كما شهدت فعاليات المعرض تقديم العديد من العروض المرئية التعريفية بالخدمات المقدمة، وعرض لوحة «شهداء الواجب»، التي تضم صور من قدّموا أرواحهم دفاعًا عن أرض الحرمين الشريفين ومقدرات الوطن؛ لتكون حكاية كل شهيدٍ في عيون زوّار المعرض مرسومة بالفخر، الذي تترجمه وقفتهم أمام اللوحة، التي تضم صور الشهداء وأسماءهم.

ويأتي تنظيم المعرض؛ بهدف توعية الزوّار بأهمية بطاقة الهوية الوطنية والحفاظ عليها، بالإضافة لتعريف الزائرين بالخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للأحوال المدنية، من خلال تثقيفهم بالإجراءات الواجب اتباعها عند مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

يُشار إلى أن المعرض انطلق، أمس السبت، ومن المقرر استمراره إلى يوم الخميس المقبل، وتبدأ الفعاليات يوميًا من الساعة الرابعة مساءً، وحتى التاسعة مساء.

كانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، قد أعلنت في 16 فبراير الماضي، تدشين خدمة التفويض الإلكتروني، التي تمكِّن المستفيدين منها من تفويض الغير؛ لإنهاء الإجراءات نيابة عنه.

يُذكر أن الأحوال المدنية جدّدت ضوابط تسجيل أسماء المواليد الجدد، وفقًا للنظام، مشيرة إلى أنه لكي تكون الأسماء نظامية يجب تسجيل الاسم مجردًا من الألقاب، فلا يتم تسجيل الكلمات التي ليست جزءًا من الاسم، مثل الشريف والسيد والحاج ونحوها، مع منع تسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل «المعروف بكذا» أو نحو ذلك، ومنع تسجيل الأسماء المركبة، مثل: قمر الزمان ومحمد خالد ونحوهما، ومنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: عبدالرسول وعبداللات ونحوهما.