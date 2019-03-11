السعودية اليوم / إجراء 2148 عملية جراحية في مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن



حفر الباطن 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

أظهرت إحصائية حديثة لمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن أن عدد المواليد خلال النصف الأول لعام 1440هـ بلغ 3703 مواليد، فيما بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ للأطفال والنساء 161547 مراجعاً، وعدد مراجعي قسم العيادات الخارجية 20468 مراجعاً، كما تم إجراء 2148 عملية جراحية خلال الفترة نفسها، في حين بلغ عدد المنومين 10103 مرضى، مع تقديم 250625 وجبة غذائية.

كما تم اجراء 14210 فحوص إشعاعية، وإجمالي الوصفات الطبية المصروفة 170105 وصفات، إضافة إلى فحص 468935 عينة في قسم المختبر.

يذكر أن صحة حفر الباطن استقطبت من خلال برنامج الطبيب الزائر الذي تم تنفيذه بمستشفى الولادة والأطفال عدد من الاستشاريين في عدد من التخصصات شملت قلب الأطفال، المخ والأعصاب، السكر والغدد الصماء، عيادات الكلى، حيث تم من خلاله تقديم الخدمات الاستشارية والتشخيصية والعلاجية للمرضى في محل إقامتهم، الذي أسهم بحمد الله في تخفيف العبء على المرضى وذويهم من تكبد عناء السفر للمناطق المركزية لتلقي العلاج.

// انتهى //

10:49ت م

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