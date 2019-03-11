السعودية اليوم / تسجيل ثلاثة براءات اختراع لجامعة حفر الباطن



حفر الباطن 4 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

سجلت عضو هيئة التدريس في قسم الكيمياء بكلية العلوم والآداب في فرع جامعة حفر الباطن بالنعيرية الدكتورة أميرة العازمي, 3 براءات اختراع في مكتب براءات الاختراع الأمريكي، و10 أبحاث علمية منشورة في إنتاج وتطوير المواد الكربونية لتخزين الطاقة والتقاط ثاني أكسيد الكربون لتخفيف تأثيره على الغلاف الجوي.

وتم عرض هذه الأبحاث في أربعة مؤتمرات عالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، منها "مؤتمر الجمعية الكيميائية الأمريكية" وفي المملكة المتحدة "مؤتمر الجمعية الملكية للكيمياء"، حيث فاز أحد هذه الأبحاث بأفضل ملصق بحثي في ندوة "تقنية النانو للطاقة والبيئة 2018 " برعاية الجمعية الملكية للكيمياء في لندن.

مما يذكر أن الدكتورة أميرة العازمي إحدى خريجات كلية العلوم والآداب في النعيرية، حيث تخرجت بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الثانية، وتم تعيينها معيدة في نفس الكلية، ثم ابتعثتها الجامعة لدراسة الماجستير والدكتوراه في تخصص الكيمياء بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وهي الآن عضو هيئة تدريس في الجامعة, وعضو مشارك في الجمعية الملكية للكيمياء في لندن.

// انتهى//

10:34ت م

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