السعودية اليوم / استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص القوات الإسرائيلية شرق خان يونس



غزة 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

استشهد اليوم، شاب فلسطيني متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بمسيرة سلمية شرق خان يونس.

وأعلنت مصادر طبية ومحلية في غزة، استشهاد الشاب بسام سامي عثمان صافي، متأثرًا بجروح أصيب بها في 22 فبراير الماضي، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

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10:12ت م

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