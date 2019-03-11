السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية موريشيوس بالنيابة بذكرى استقلال بلاده



الرياض 4 رجب 1440هـ الموافق 11 مارس 2019م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس بارلين فيابوري رئيس جمهورية موريشيوس بالنيابة بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

10:06ت م

0022



الرياض 4 رجب 1440هـ الموافق 11 مارس 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس بارلين فيابوري رئيس جمهورية موريشيوس بالنيابة بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //10:06ت م0022

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