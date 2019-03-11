السعودية | توضيح هام من “العمل” بشأن الإجازات الرسمية والشخصية للموظف

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:16 صباحًا, 11 مارس 2019 م
المناطق_الرياض
أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإجازات الرسمية وإجازات المناسبات الشخصية للعاملين في القطاع الخاص .
وقالت الوزارة، عبر حسابها على «تويتر» أمس (الأحد)، أن الإجازات الرسمية هي: إجازة عيد الفطر (مدتها 4 أيام، وتبدأ من اليوم التالي لليوم 29 من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى)، وإجازة عيد الأضحى (4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة)، وإجازة اليوم الوطني في أول الميزان (ويعوض عنها بيوم قبله أو بعده إذا وافقت يوم إجازة، أما إذا وقعت ضمن إجازة العيدين فلا يعوض عنها).
وأضافت أن إجازات العامل في المناسبات الشخصية كالتالي: مولود جديد (إجازة بأجر كامل مدتها 3 أيام)، وإجازة زواج (5 أيام إجازة)، وحالة الوفاة (5 أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه).
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