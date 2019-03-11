السعودية | الشيخ سالم المغربي يحتفل بزفاف حفيدته

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:00 صباحًا, 11 مارس 2019 م المناطق_جدة في ليلة من ليالي الانس بعروس البحر الاحمر (جده) وبحضور الاهل والاصدقاء احتفل الشيخ سالم المغربي ووالد العروس الاستاذ/ماجد سالم المغربي بزفاف كريمته،

علي الاستاذ / محمد طارق مغربي،

وسعد الجميع بزفة العريس علي الطريقه الشاميه وفي نهاية الحفل تناول الحاضرون العشاء وغادر الجميع بخالص الدعوات للعروسين،

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