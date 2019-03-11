- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الصين تؤكد مصرع 8 من مواطنيها بحادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الصين تؤكد مصرع 8 من مواطنيها بحادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ – في تصريح اليوم: “إن 8 مواطنين صينيين، كانوا على متن الطائرة الأثيوبية المنكوبة، التي سقطت أمس الأحد.
وأعرب لو كانغ عن أمل الصين في أن يكتشف الجانب الأثيوبي سبب وقوع الحادث في أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن الخارجية الصينية والسفارة الصينية لدى إثيوبيا، ستراقبان عن كثب تطورات التحقيقات المعنية، وستبذلان كل ما في بوسعهما لمساعدة عائلات الضحايا لمعالجة تبعات الحادث.
وكانت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية قد أكدت أن طائرة من طراز (بوينج 737 – 800 ماكس) متوجهة إلى نيروبي، تحطمت بعد مغادرتها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، صباح أمس بالتوقيت المحلي، مما أسفر عن مقتل 157 شخصًا كانوا على متنها، بما فيهم طاقم الطائرة المؤلف من 8 أشخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تؤكد مصرع 8 من مواطنيها بحادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.