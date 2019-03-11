الريس يجلم بادكوك : المرابطون بالحد الجنوبي يقدمون أرواحهم وأنت تكتب هذا الهراء

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الريس يلجم بادكوك : المرابطون بالحد الجنوبي يقدمون أرواحهم وأنت تكتب هذا الهراء
متابعات الخليج 365 - الرياض
رد الزميل سعود الريس، رئيس تحرير الحياة في السعودية، على تعليق الكاتب غسان بادكوك بشأن تمييز المرابطين في الحد الجنوبي وتوفير كل ما يحتاجون إليه.
وجاء رد الريس حاسماً حيث ألقم بادكوك حجراً ألجمه عن الكلام والرد، حيث قال في تعليقه على تغريدة بادكوك والتي تساءل فيها لماذا نميز المرابطين في الحد الجنوبي؟ بقوله: “لماذا نميز أبناءنا وإخواننا المرابطين عن غيرهم ونُسقط ديونهم، هم مثل غيرهم! عار أن يقال مثل هذا الكلام، أما سؤال ماذا يميزهم، فيميزهم أنه بينما أنت تحمل جوالك لتكتب هذا الكلام الفارغ، هم يحملون أرواحهم ليتيحوا لمن هم مثلك كتابة هذا الهراء. قُبلة على جبينهم كلٌّ باسمه”.
وتابع “هم ليسو مثل غيرهم يا غسان، إخواننا وأبناؤنا في الحد الجنوبي من كافة القطاعات العسكرية يجب أن نميزهم عن غيرهم”.
وتابع الريس بقوله “بادكوك مستنكراً: “هؤلاء ضحوا بأرواحهم واستبسلوا دفاعاً عني وعنك وعن حدود المملكة!! لو كان المطلب التجنيس لسارعت بالتأييد وبدأت تتحدث عن حقوقهم وحل مشاكلهم وغيرها!”.
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