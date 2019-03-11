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فيديو وصور.. تجهيزات تسبق انطلاق مؤتمر السلامة المرورية بالرياض
متابعات الخليج 365- نورة الصهيل - الرياض
سلطت صحيفة “متابعات الخليج 365“، الضوء على استعدادات وزارة الداخلية لمؤتمر السلامة المرورية الذي يُعقد في العاصمة الرياض، اليوم الاثنين، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، ويستمر لمدة ٣ أيام.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز السلامة المرورية أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني 2020، ومن هذا المنطلق وتماشيًا مع رؤية 2030؛ حيث تطلق الإدارة العامة للمرور المؤتمر وفق ركائز رؤية 2030، والتي تتمثل في مـجـتمـع حيــوي، متمثل بأهمية الأنظمة والقوانين المرورية وتطبيقها.
ومن ضمن أهداف المؤتمر: تعزيز مبدأ السلامة المرورية، والمساهمة في خفض عدد الوفيات والإصابات الخطر، ورفع مستوى الوعي والتقيد بالأنظمة والقوانين المرورية وتبادل الخبرات في مجال السلامة المرورية.
وتشتمل محاور المؤتمر على:
- التقنيات الحديثة في عمليات الضبط وإدارة الحركة المرورية الذكية.
- استخدام الذكاء الاصطناعي في التحليل المروري.
- دور التخطيط النموذجي للأنشطة العمرانية على الحركة المرورية.
- تعزيز مفهوم السلامة المرورية من خلال البرامج والفعاليات التوعوية المرورية.
- نماذج وتجارب دولية في خفض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية.
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