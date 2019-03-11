شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه: أمطار رعدية على الباحة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (الباحة)أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات المندق، وقلوة، والمخواة والأجزاء المجاورة، تبدأ من الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة 10 مساءً.
من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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