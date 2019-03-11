شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رعدية على 4 مناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الإثنين)، سماًء غائمة جزئياً مع فرصة تكون للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، الطائف). فيما تنشط الرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار على الاجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 20-45 كم/ساعة. وجنوبية شرقية الى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.