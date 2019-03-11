استئناف الدراسة بجامعات السودان غدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت وزارة التعليم العالي في السودان أمس، استئناف الدراسة بجميع الجامعات السودانية اعتبارا من الغد.
وتأتي الخطوة بعد قرار حكومي بإغلاق جميع الجامعات الحكومية في الولايات المختلفة مع اندلاع التظاهرات في المدن السودانية منذ ما يزيد عن شهرين.
ودعا تجمع المهنيين «تجمع نقابي غير رسمي» أمس الأول إلى تنظيم تظاهرات تنطلق من دار حزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي إلى مباني البرلمان للاحتجاج على خطوة البرلمان المتوقعة بإجازة قانون الطوارئ اليوم.
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