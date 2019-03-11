نصف مليون تركي معتقل منذ الانقلاب الفاشل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أمس، أن السلطات التركية احتجزت أكثر من 500 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب الفاشل عام 2016، وذلك للاشتباه في صلتهم برجل الدين فتح الله جولن. ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن صويلو القول «جرى اعتقال 511 ألف من أعضاء حركة فتح الله جولن منذ 15 يوليو 2016»، وأضاف صويلو «عدد المحتجزين حاليا 30821 شخصا».

وينفى جولن، الذي كان في السابق حليفا لإردوغان الاتهامات، وتواصل السلطات استهداف من لهم صلة به في الجيش وفي مواقع أخرى بصورة يومية تقريبا.