سياسي / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم، بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن حروب الجيل الرابع والخامس، تمثل قضية شديدة الخطورة على أمن مصر، وإشارته إلى أن الأحداث التي شهدتها مصر منذ عام 2011، كان هدفها تدمير أجهزة الدولة.

وأبرزت كلمة الرئيس خلال الاحتفال بـ "يوم الشهيد"، أن حجم التحديات في مصر كبير للغاية، وتأكيده في الوقت نفسه أن حجم الوعي الذي تشكل لدى المصريين بعد سنوات مضت من المعاناة أصبح كبيرًا لحماية الوطن وتدعيم وأمنه واستقراره.

ولفتت صحف الاثنين إلى تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، القيادي في حركة فتح محمد اشتية، بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة.

وأخبرت عن مقتل وإصابة عشرات الانقلابيين الحوثيين في سلسلة غارات نفذتها قوات تحالف دعم الشرعية، في مديرية كُشر بمحافظة حجة أمس، في وقت صعدت فيه المليشيات الحوثية من اعتداءاتها في مدينة الحديدة غرب اليمن.

وتحدثت الصحف عن مصرع 157 شخصًا في حادث تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية، كانوا على متنها وذلك بعد 6 دقائق فقط من إقلاعها.

ولفتت صحف مصر الانتباه، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبته بتخصيص أموال لتمويل الجدار الذي يريد بناءه على الحدود مع المكسيك، ولإنشاء "قوة للفضاء" تكون فرعًا جديدًا للجيش الأمريكي، في ميزانية الدولة لعام ٢٠٢٠.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.