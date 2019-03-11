السعودية اليوم / تقنية البنات بجازان تختتم مشاركتها في ملتقى صامطة التقني



جيزان 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

اختتمت الكلية التقنية للبنات بجازان أمس، مشاركتها بفعاليات ملتقى صامطة التقني, بدورتين نسائيتين الأولى بعنوان "فنون المكياج والمكياج السينمائي" والثانية في "فن الديكوباج"، وذلك في مقر الكلية بمحافظة ابو عريش.

وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بجازان سامية موسى أن الكلية مشاركة الكلية في الملتقى جاءت من واقع مسؤوليتها التدريبية كجهة تمثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تضع ضمن أهدافها ومسؤولياتها خدمة المجتمع وتعزيز الثقافة المهنية والتعريف بوحداتها.

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09:38ت م

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