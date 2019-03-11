السعودية اليوم / الصين تؤكد مصرع 8 من مواطنيها في حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة



بكين 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ - في تصريح اليوم: "إن 8 مواطنين صينيين، كانوا على متن الطائرة الأثيوبية المنكوبة، التي سقطت أمس الأحد.

وأعرب لو كانغ عن أمل الصين في أن يكتشف الجانب الأثيوبي سبب وقوع الحادث في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الخارجية الصينية والسفارة الصينية لدى إثيوبيا، ستراقبان عن كثب تطورات التحقيقات المعنية، وستبذلان كل ما في بوسعهما لمساعدة عائلات الضحايا لمعالجة تبعات الحادث.

وكانت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية قد أكدت أن طائرة من طراز (بوينج 737 - 800 ماكس) متوجهة إلى نيروبي، تحطمت بعد مغادرتها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، صباح أمس بالتوقيت المحلي، مما أسفر عن مقتل 157 شخصًا كانوا على متنها، بما فيهم طاقم الطائرة المؤلف من 8 أشخاص.

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