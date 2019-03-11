السعودية اليوم / " أنماط الشخصيات وفهم السلوكيات " دورة بمركز الحي المتعلم بالدوادمي غداً



الدوادمي 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

يقيم مركز الحي المتعلم بالدوادمي غداً، دورة تدريبية بعنوان " أنماط الشخصيات وفهم السلوكيات "، يقدمها المدرب سطام الغبيوي، وذلك بمقر المركز بثانوية الدوادمي " مقررات ".

وتهدف الدورة التي تستمر على مدى يومين إلى معرفة الأنماط الأربعة عند الناس والتواصل إلى معرفة الفروق والاختلافات بين الشخصيات، والتعرف على نقاط القوة والضعف، والقدرة على التكيف مع سائر الشخصيات، وتنمية المهارات السلوكية في التعامل مع الأنماط المختلفة للشخصيات.

وتأتي الدورة ضمن دورات تنمية الذات وتطويره التي ينفذها مركز الحي المتعلم التي تقام في الفترة المسائية مستهدفة الفئات العمرية من سن الخامس عشرة فما فوق.

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09:14ت م

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