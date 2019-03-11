

طرابلس 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

أشارت الصحف الليبية الصادرة اليوم، إلى مطالبة رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، المبعوث الأممي غسان سلامة، بضرورة معرفة الضمانات التي سوف تقدم لتطبيق ما سوف يتم الاتفاق عليه بالملتقى الوطني الجامع، الذي تعتزم البعثة الأممية تنظيمه خلال الأيام المقبلة، وتشديده على ضرورة ألا يحيد الملتقى عن الخطوط العريضة والمبادئ العامة التي بني عليها الاتفاق السياسي، وأن لا يعطي الشرعية لسلطات الأمر الواقع.

وواصلت صحف الاثنين اهتمامها بالأوضاع العسكرية والأمنية، متحدثة عن مواصلة الجيش عملياتة العسكرية في مدينة مرزق عقب عودة العصابات التشادية للمدينة، موضحة قوة حماية وتأمين سرت (حالة النفير والطوارئ) وإستدعاء كافة وحداتها الاحتياطية على خلفية تقدم قوات تابعة لعملية الكرامة جنوب مدينة سرت.

ونقلت، تأكيد القائم أعمال سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا، أنغوس ماكي، استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، وإيضاحه أن الخيار السلمي هو الطريق المناسب لحل الأزمة الليبية خلال لقاؤه مع نائب الرئيس المجلس الرئاسي، فتحى المجبري، الذي تم فيه بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، والتطورات التي تشهدها ليبيا.

وعرجت صحف ليبيا على تصريحات المبعوث الأممي، غسان سلامة، أن خطة العمل من أجل ليبيا التي أعلنها قبل أكثر من عام لتسوية الأزمة القائمة في ليبيا، تسير ببطء ، بسبب كثرة العراقيل في ليبيا، وإشارته إلى أنه متمسك بخطته تمامًا رغم العراقيل التي ذكرها في حديثه.

// انتهى //

09:02ت م

0014





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.