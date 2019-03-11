السعودية اليوم / إطلاق مبادرة أول وحدة رنين مغناطيسي تفاعلية بمستشفى عفيف



الرياض 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

أطلقت صحة الرياض المرحلة الأولى من مشروع "مبادرة وحدة الرنين المغناطيسي الذكي التفاعلي " لمستشفى عفيف؛ حيث تُعَد هذه الخدمة الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات المملكة .

وتهدف هذه المبادرة إلى تحويل الخدمات بوحدة الرنين المغناطيسي إلى خدمة إلكترونية تفاعلية ودون تدخل ذاتي بفترة ما قبل التصوير بالرنين المغناطيسي، حيث يمكن استقبال المريض آلياً وتوجيهه لمناطق القسم تدريجياً وتنفيذ متطلبات كل قسم، وتقديم شرح مفصل وتوعوي عن الفحوصات بالرنين، فيما سيمكن تنفيذ الإجراءات الروتينية للقسم آليًّا كفتح الأبواب وإغلاق الستائر وتنظيف القسم وضبط درجة الحرارة المناسبة بحسب الطقس الخارجي، والكثير من الخدمات التفاعلية من ناحية الأمن والسلامة وخصوصية المريض وتوفير استهلاك الطاقة، وقد أسهمت تلك المبادرة في المرحلة التجريبية في تحقيق رضى المستفيدين من هذه الخدمة .

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08:59ت م

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