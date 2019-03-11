اقتصادي / ارتفاع مؤشر نيكاي مع نهاية التعاملات



طوكيو 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في التداولات الصباحية اليوم، في بورصة طوكيو.

وزاد مؤشر نيكاي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهمًا إلى 37ر44 نقطة، أو21ر0%، ليصل إلى 93ر21069 نقطة مع نهاية تعاملات الجلسة الصباحية، عند الساعة 1130 صباحًا.

وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 18ر6 نقطة، أو 39ر0%، ليصل إلى 62ر1578 نقطة.

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08:46ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.