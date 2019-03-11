شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم .. رياح وغبار في مكة والمدينة والان نبدء بالتفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماًء غائمة جزئياً مع فرصة تكون للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة ،الطائف ). فيما تنشط الرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار على الاجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة و أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 20-45 كم/ساعة. وجنوبية شرقية الى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة ، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج