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فيديو.. عامل مطعم يلقي الأرز في القمامة.. ويبرر بتعليق صادم
متابعات الخليج 365 - نجران
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، يُظهر عمالاً يلقون كمايات من الأرز في القمامة.
وأظهر الفيديو، الذي وثقه أحد المواطنين في نجران، عمالاً يلقون كميات كبيرة من الأرز في القمامة.
وسألهم متابعات الخليج 365: ”هل هذا يرضي الله ورسوله؟ ” ، ليرد عليه أحدهم قائلاً لا يرضي الله ورسوله.
وعندما سألهم متابعات الخليج 365 عن سبب إلقاء الأرز في القمامة، قال له أحد العمال : ”طيب وين نوديه، تشله؟”.
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