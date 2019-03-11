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2019-03-11 فيديو.. الصحة تحذر من الإكثار من الملح وتوضح أفضل البدائل متابعات الخليج 365 - الرياض أصدرت وزارة الصحة تنبيهًا بشأن مخاطر الملح والإفراط في تناوله في الأطعمة سواء في المنزل أو المطاعم. ودعت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي، إلى استبداله بالليمون والمنكهات الطبيعية. Advertisements وقالت الصحة، إن الإكثار من الملح من الممكن أن يسبب أمراضاً خطيرة منها ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.









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