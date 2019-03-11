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الجيش اليمني يستهدف تعزيزات لميليشيا الحوثي الإرهابية بالجوف
متابعات الخليج 365 - الرياض
شنت وحدات من الجيش اليمني اليوم قصفًا مدفعيًا، استهدف تحركات لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية خب والشعف شمالي شرق محافظة الجوف.
وقال مصدر عسكري يمني وفقًا لموقع / 21 سبتمبر / الحكومي، إن القصف استهدف تعزيزات لميليشا الحوثي الإرهابية في منطقة وادي خب.
وأسفر القصف عن تدمير عدد من الآليات التابعة للمليشيا الإرهابية ، ومصرع وإصابة من كان على متنها.
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