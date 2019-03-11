الشاي الأخضر والجزر يقضيان على مرض الخرف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة ذكر باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا أن اتباع نظام غذائي يحتوي على الشاي الأخضر والجزر بإمكانه علاج الخرف في دراسة أجريت على الفئران وفقا لموقع Science Daily. وألقى الباحثون نظرة على مركب epigallocatechin-3-gallate، وهو المكون الرئيسي في الشاي الأخضر وحمض الفيروليك الموجود في الجزر والطماطم والأرز والقمح والشوفان.



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