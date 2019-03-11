قتلى ومفقودون في انهيار أرضي بإندونيسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم بينما لا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين، وذلك بعد انهيار أرضي ناجم عن هطول أمطار غزيرة على إقليم نوسا تينجارا في أقصى جنوب شرق إندونيسيا.

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وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوتوبو نوجروهو، إنه جرى نشر فريق إنقاذ للبحث عن القرويين المفقودين.

وطمر الانهيار منازل بخمس قرى بمنطقة مانجاراي الغربية.

وذكر نوجروهو أن الانهيارات أسفرت عن إصابة ثلاثة آخرين، بينما اضطر 684 آخرين للنزوح من ثلاث قرى بسبب الفيضانات، ويتحصنون حاليا بمكتب حاكم المنطقة رغم أن الفيضانات بدأت في الانحسار.