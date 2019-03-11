العثور على جثتي سائح هولندي ومرشد في نيبال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _كاتماندو
ذكر مسؤول شرطة أمس أنه جرى العثور على جثتي سائح هولندي ومرشد نيبالي على أحد الطرق في شمال وسط نيبال.
وعثرت الشرطة في منطقة «مانانج» على الجثتين وقد طمرهما انهيار جليدي في «ماثيلو مانانج» على طريق «أنابورنا سيركيت»، وفقا لما ذكره ه شراوان كومار بيكا مسؤول شرطة المنطقة.
وقال المسؤول «لا نعرف متى وقع الحادث، يستغرق الوقت ست ساعات على الأقل، من أجل الوصول إلى الموقع سيرا على الأقدام. ليس هناك أي منازل مجاورة».
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