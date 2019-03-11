لافتات ذكية للحد من حوادث السيارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يعكف فريق من المهندسين في جامعة تكساس بمدينة سان أنطونيو الأمريكية على تطوير منظومة الكترونية حرارية منخفضة التكلفة لرصد السيارات وتحسين إمكانية رؤية اللافتات المرورية عند التقاطعات، ولا سيما على الطرق الريفية التي تزيد فيها معدلات حوادث السيارات.

ويرى الباحث بقسم الهندسة الالكترونية والكمبيوتر بجامعة تكساس آية الله بيتان، أنه «من الصعب ملاحظة لافتات التوقف على الطرق الريفية، مما قد يؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة». وبحسب إحصاءات وزارة النقل الأمريكية، فإن أكثر من نصف عدد الوفيات جراء حوادث السير يتم تسجيله على الطرق الريفية.

ومن أجل تحسين السلامة على الطرق الريفية، ابتكر فريق الدراسة بقسم الهندسة في الجامعة آلية لرصد السيارات عند تقاطعات الطرق ومنظومة لتحذير السيارات اعتمادا على اللافتات الإرشادية.