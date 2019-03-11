انفجار على متن حافلة في ستوكهولم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ ستوكهولم نشب حريق في حافلة بوسط العاصمة السويدية ستوكهولم بعد وقوع انفجار على متنها. ووفقا لصحيفة «أفتون بلادت» فإنه لم يكن هناك ركاب على متن الحافلة لحظة وقوع الانفجار. وأظهرت مقاطع الفيديو والصور التي تناقلتها وسائل الإعلام السويدية الحافلة والنيران مشتعلة فيها بالكامل.



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