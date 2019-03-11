قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية تخلو من الهدافين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خلت قائمة اللاعبين الـ10 الأعلى قيمة سوقية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من الثلاثة الأوائل في قائمة هدافي البطولة حتى الآن وهم: مهاجم التعاون ليندر تاوامبا (18 هدافا) ومهاجم الهلال بافيتيمبي جوميز، ومهاجم النصر عبدالرزاق حمد الله (17 هدفا لكل منهما). واعتلى القائمة، لاعب النصر، النيجيري أحمد موسى بقيمة سوقية بلغت 15 مليون دولار، فيما تصدر لاعبا الأهلي، عبدالفتاح عسيري، والهلال ياسر الشهراني، قائمة اللاعبين المحليين الأعلى قيمة سوقية.

وبلغت القيمة السوقية لجميع لاعبي الدوري 354 مليونا و49 ألف يورو.

أعلى 10 لاعبين قيمة سوقية في الدوري