السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة ينوي الاتحاد إلحاق الوحدة الإماراتي بالريان القطري، وذلك عندما يحل عليه اليوم ضيفا ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا. واستهل الاتحاد العائد لسكة الانتصارات بعد غياب، مشواره الآسيوي بفوز عريض على الريان القطري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة 5-1، فيما بدا الوحدة مشواره بالخسارة 0-2 أمام لوكوموتيف الأوزبكي في الجولة الأولى. ويلتقي ضمن المجموعة أيضا، الريان بضيفه لوكوموتيف. ومنذ عودة التشيلي خوسيه لويس سييرا لتدريب الاتحاد، استعاد الأخير عافيته ولم يخسر حتى الآن.



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كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يهدد الوحدة بمصير الريان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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