مسؤولون بريطانيون يطالبون بفتح ملف الاستضافة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن النائب في البرلمان البريطاني، رئيس اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية داميان كولينز، أنه يجب إطلاق تحقيق حول المزاعم التي تقول إن قطر قدمت 400 مليون دولار أمريكي (307 ملايين جنيه إسترليني) للفيفا قبل منحها الفوز باستضافة كأس العالم 2022.

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كما دعا كولينز، الفيفا إلى تجميد مدفوعات الجزيرة وإجراء تحقيق في العقد.

وانضم الديمقراطيون الليبراليون إلى الدعوة لإجراء تحقيق، حيث دعا زعيمهم السابق، تيم فارون، رئيسة الوزراء إلى توجيه الوزير الحكومي للاجتماع مع الفيفا على وجه السرعة في محاولة لضمان موافقتهم على إجراء تحقيق عاجل.

وفي رد بالبريد الالكتروني على أسئلة من «ذا صنداي تايمز» الجمعة الماضي، قال الفيفا إن «المزاعم المرتبطة بملف استضافة مونديال 2022 تم التعليق عليها على نطاق واسع من قبل الفيفا، الذي نشر في يونيو 2017 تقرير جارسيا بالكامل على موقع Fifa.com». وأضاف الفيفا «علاوة على ذلك، يرجى ملاحظة أن الفيفا قد رفع شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في سويسرا، ولا تزال تلك الشكوى معلقة، ويواصل الفيفا حاليا التعاون مع السلطات وسيستمر في ذلك».