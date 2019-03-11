دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper أمير القصيم يفتتح طريق الملك سعود بمحافظة عنيزة بتكلفة بلغت 350 مليون ريال

افتتح الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، اليوم الأحد، مشروع طريق الملك سعود «الدائري الداخلي الثاني» بمحافظة عنيزة، بتكلفة بلغت 350 مليون ريال، بحضور وكيل إمارة المنطقة عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، ومستشار وزير الشؤون البلدية عبدالعزيز البسام، ووكيل محافظة عنيزة سعد السليم، ورئيس بلدية محافظة عنيزة خلف العتيبي.

وأزاح أمير القصيم، فور وصوله، الستار عن المشروع، بعد ذلك اطلع خلال جولة ميدانية على تفاصيل المشروع المقام على امتداد 40 كيلو مترًا على طريق الملك سعود، والرابط بين طريق الملك عبدالله وامتداد طريق خادم الحرمين الشريفين الذي يُعد استكمالًا للطريق الدائري الثاني غرب محافظة عنيزة.

وأعرب الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، عن فخره واعتزازه في كل يوم يتم فيه تدشين وافتتاح المشروعات التنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- والمتابعة الدقيقة في التنفيذ والتي يقدمها أبناء الوطن المخلصين سواء في وزارة الشؤون البلدية وأمانة المنطقة، وفي وزارة النقل وفرع الوزارة بالمنطقة، وبمحافظة عنيزة، والذين لم يألوا جهدًا في قيامهم بمهامهم على أكمل وجه، وكانوا خير عون لكل مسؤول في تنفيذ مثل هذه الطرق الخادمة لسالكيها، مشيرًا إلى أن تدشين هذا المشروع بطول 40 كلم وتكلفة 350 مليون ريال هو منهاج لدعم وعطاء هذه الدولة خدمة لأبنائها ومواصلة للتنمية والعطاء.

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وأشاد أمير منطقة القصيم بما قدمه عدد من المواطنين من خلال التنازل عن أملاكهم خدمة للطريق وسالكيه وتنفيذًا للمشروع، مبينًا أن ما يقدمه أبناء الوطن من مبادرات لخدمة وطنهم من خلال تعاونهم مع المسؤولين يعكس فخرًا واعتزازًا، لافتًا الانتباه إلى أن منطقة القصيم لديها العديد من هذه المشروعات المنفذة التي قدمت بمبادرات خيرة من أبناء المنطقة الأوفياء.

وقدم أمير المنطقة شكره وتقديره للمواطنين كافة الذين تعاونوا مع البلدية والطرق؛ لتنفيذ مثل هذه المشروعات الحيوية التي جعلت من المنطقة مضرب مثل في غرس روح التعاون والعطاء لخدمة التنمية والبناء والتطور المستمر، سائلًا المولى- عز وجل- أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.

عقب ذلك كرَّم أمير منطقة القصيم عددًا من المواطنين الذين تنازلوا عن ممتلكاتهم خدمة للطريق وسالكيه، كما كرم مستشار وزير الشؤون البلدية، عبدالعزيز البسام، بدرع تذكارية بمناسبة انتهاء فترة عمله رئيسًا لبلدية محافظة عنيزة.