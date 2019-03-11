بعد توقف أسبوع.. برنامج داود الشريان يعود اليوم ويناقش تمكين المرأة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

© Sabq News قدمت بواسطة

أعلنت صفحة برنامج داود الشريان على "تويتر" عودة البرنامج اليوم، بعد توقف دام أسبوعاً، على شاشة قناة SBC.

وقالت صفحة البرنامج: "بكل ‏بثقة مستحقة ونتائج يشهد بها القاصي والداني، المرأة السعودية تثبت قدراتها في مختلف المجالات والتخصصات.. ننتظركم الليلة".