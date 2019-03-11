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أعلنت صفحة برنامج داود الشريان على "تويتر" عودة البرنامج اليوم، بعد توقف دام أسبوعاً، على شاشة قناة SBC.
وقالت صفحة البرنامج: "بكل بثقة مستحقة ونتائج يشهد بها القاصي والداني، المرأة السعودية تثبت قدراتها في مختلف المجالات والتخصصات.. ننتظركم الليلة".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد توقف أسبوع.. برنامج داود الشريان يعود اليوم ويناقش تمكين المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.