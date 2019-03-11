تابع”هنا”رابط أسماء المتقدمات علي وظائف وزارة المالية ودعوتهم لمطابقة بياناتهم النهائية...

قامت وزارة المالية بالسعودية بالإعلان عن أسماء “23”، من المتقدمات علي وظائفها المعلنة في 2/4/1440 هجرياً، عبر موقع وزارة المالية، حيث تطلب وزارة المالية من المعلنة أسمائهن مراجعة أي من فروع وزارة الخدمة المدنية، وذلك بدءً من يوم الأحد الموافق 3/7/1440 هجرياً، حتي يوم الثلاثاء الموافق 5/7/1440 هجرياً، لإستكمال إجراءات المطابقة النهائية لما سجلوه علي برنامج جدارة من بيانات وما يدعمها من وثائق أصلية.

وقد أكدت وزارة المالية السعودية أن الإعلان، يهدف إلي مراجعة البيانات وليس الترشيح للوظائف المعلن عنها، حيث أن الأسماء النهائية سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً علي موقع الوزارة، ونوضح لمتابعينا رابط أسماء المتقدمات علي وظائف المالية حتي يتمكن من مطابقة بياناتهن خلال الموعد المحدد.

رابط أسماء المتقدمات علي وظائف وزارة المالية 1440

لمعرفة أسماء المتقدمات علي وظائف وزارة المالية السعودية 1440 هجرياً من خلال الرابط التالي

الوثائق المطلوبة للمطابقة

الهوية الوطنية للمتقدمة.

أصل وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

الحاصلات علي الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.