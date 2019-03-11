- 1/2
- 2/2
كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ عن حالة مطرية جديدة تبدأ بعد غد الأربعاء وتستمر بضعة أيام.
وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: قد تبدأ حالة مطرية جديدة يوم الأربعاء وتستمر بضعة أيام، وفي يومها الأول قد تؤثر في أجزاء من مناطق: حائل والقصيم وشرقي منطقتَي مكة والمدينة.
وأضاف: يُتوقع أن يتزامن مع الحالة المطرية المتوقعة يومَي الأربعاء والخميس نشاط في حركة الرياح السطحية في كثير من المناطق، قد يؤدي إلى إثارة بعض الغبار في المناطق المفتوحة.
حالة ماطرة تبدأ الأربعاء .. المسند يتوقع ويكشف المناطق المتأثرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-11
كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ عن حالة مطرية جديدة تبدأ بعد غد الأربعاء وتستمر بضعة أيام.
وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: قد تبدأ حالة مطرية جديدة يوم الأربعاء وتستمر بضعة أيام، وفي يومها الأول قد تؤثر في أجزاء من مناطق: حائل والقصيم وشرقي منطقتَي مكة والمدينة.
وأضاف: يُتوقع أن يتزامن مع الحالة المطرية المتوقعة يومَي الأربعاء والخميس نشاط في حركة الرياح السطحية في كثير من المناطق، قد يؤدي إلى إثارة بعض الغبار في المناطق المفتوحة.
11 مارس 2019 - 4 رجب 1440
08:26 AM
قال: نشاط في حركة الرياح السطحية يؤدي إلى غبار بالمواقع المفتوحة
كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ عن حالة مطرية جديدة تبدأ بعد غد الأربعاء وتستمر بضعة أيام.
وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: قد تبدأ حالة مطرية جديدة يوم الأربعاء وتستمر بضعة أيام، وفي يومها الأول قد تؤثر في أجزاء من مناطق: حائل والقصيم وشرقي منطقتَي مكة والمدينة.
وأضاف: يُتوقع أن يتزامن مع الحالة المطرية المتوقعة يومَي الأربعاء والخميس نشاط في حركة الرياح السطحية في كثير من المناطق، قد يؤدي إلى إثارة بعض الغبار في المناطق المفتوحة.
، حالة ماطرة تبدأ الأربعاء .. المسند يتوقع ويكشف المناطق المتأثرة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حالة ماطرة تبدأ الأربعاء .. المسند يتوقع ويكشف المناطق المتأثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.