، "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية لمنطقتَي مكة والمدينة ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً مع فرصة تكوُّن للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، الطائف)، فيما تنشط الرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية لمنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية لمنطقتَي مكة والمدينةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-11
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً مع فرصة تكوُّن للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، الطائف)، فيما تنشط الرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية لمنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
11 مارس 2019 - 4 رجب 1440
08:13 AM
سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً مع فرصة تكوُّن للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، الطائف)، فيما تنشط الرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية لمنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
، "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية لمنطقتَي مكة والمدينة ،
المصدر : الخليج 365
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