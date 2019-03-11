اقتصادي / سوق المال الياباني يرتفع 0.18% في بداية التعامل بطوكيو



طوكيو 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر نيكي الياباني القياسي 37ر44 نقطة، ليصل إلى 93ر21069 نقطة مع نهاية تعاملات الجلسة الصباحية .

وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 18ر6 نقطة، ليصل إلى 62ر1578 نقطة.

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06:24ت م

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