السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين



الرياض 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماًء غائمة جزئياً مع فرصة تكون للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة ،الطائف ). فيما تنشط الرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار على الاجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة و أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 20-45 كم/ساعة. وجنوبية شرقية الى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة ، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

// انتهى //

06:11ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.