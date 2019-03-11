مستقبلو "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الاثنين 1440/7/4 هـ الموافق 2019/03/11 م واس

الأحد 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م

05:54ت م

0268



www.spa.gov.sa/1897373 الأحد 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م05:54ت م0268

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.