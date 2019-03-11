إنشاء 12 مرفأ للصيد في 6 مناطق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس عن إنشاء 12 مشروعا لمرافئ الصيد في 6 مناطق، نفذت 6 منها ضمن مبادرتها لإنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية.
وأوضحت الوزارة أن الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمرافئ البحرية يسهم بشكل فاعل في الناتج الإجمالي المحلي، ويقدم قيمة مضافة للصيادين السعوديين عن طريق تسلم الأسماك وتجهيزها في المطاعم، إلى جانب دور مرافئ الصيد الخدماتية والترفيهية في تنمية اقتصاد المناطق المجاورة والمحيطة بها.
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