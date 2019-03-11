العدل تتيح التحقق من الصكوك العقارية الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت وزارة العدل خدمة التحقق من الصك العقاري الكترونيا، لتنضم إلى قائمة الخدمات التي تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، بعد التحول الرقمي في التوثيق الذي أعلنه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني مطلع العام الحالي.

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ويمكن الاستفادة من الخدمة الجديدة عبر أربع خطوات تتمثل في الدخول إلى بوابة وزارة العدل، وهي متاحة للجميع، وتهدف إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين، وتيسير التعاملات العقارية، إضافة إلى تقديم المعلومات بأعلى دقة، حيث أصبح بمقدور المستفيد التحقق من صحة وفعالية الصك قبل الحضور لكتابة العدل.

وتأتي الخدمة في ظل إتاحة وزارة العدل عبر بوابتها الالكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، والتي تقدم عددا من الخدمات الالكترونية، منها خدمة التقدم بطلب الكتروني للإفراغ العقاري، الأمر الذي يختصر نحو 70% من الإجراءات؛ ليتجه المستفيد بعدها مباشرة لكاتب العدل لإكمال المبايعة.

خدمة طلب تحديث الصك العقاري الكترونيا