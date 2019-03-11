بتوجيه ولي العهد.. عسير تستكمل تنميتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فهد الرياعي - أبها

بناء على توجيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، باستكمال المشروعات الأساسية لمنطقة عسير، في الصحة والنقل والخدمات البلدية، خدمة لأهالي المنطقة وتلبية لاحتياجاتهم، شهدت منطقة عسير أمس إعلان خطة استكمال مشروعات المنطقة الأساسية برعاية أمير عسير تركي بن طلال وبحضور كل من وزير النقل، ووزير الصحة، ووزير الشؤون البلدية والقروية، وعدد من مسؤولي المنطقة والنخب والأهالي.

أمير عسير

نساهم معا في الوصول لرؤية البلاد الواعدة

وقال الأمير تركي بن طلال في كلمة له إنه حينما يكون الوطن هو المملكة، وحينما يكون القائد هو سلمان بن عبدالعزيز، وحينما يكون محرك وقائد الرؤية وملهم الشباب هو أخي الأمير محمد بن سلمان، وحينما يكون فريق العمل هم شباب الوطن، هذا الوطن المعجزة من وزراء ذوي همة وفريق عمل متجانس، عندما يكون هذا هو الوطن، فهذه هي المملكة العربية السعودية.

وأضاف «أدوات هذا الفريق هي رسم الأحداث ثم حماية السبل اللازمة للوصول لهذه الأحداث، وإزالة العوائق كما هو اجتماعنا اليوم كل ذلك بعقلية الفريق الواحد فإننا بذلك نساهم معا في الوصول لرؤية البلاد الواعدة، لافتا إلى أن المتابع الصادق لجهود ولي العهد الذي يعمل ليل نهار ليس فقط يقف محترما بل يقف مطمئنا لمستقبل البلاد، وهذا الاجتماع الذي يجري اليوم هو بتوجيه مباشر من ولي العهد على أن يلتقي هذا الفريق أمامكم يا نخبة عسير، ليعرض عليكم خطة الدولة في إنهاء استكمال مشاريعها الأساسية، إنه فقط بروح الفريق نحقق المعجزات».

العامودي

لن نتوقف عن تقديم ما في وسعنا للمنطقة

وأوضح وزير النقل الدكتور نبيل العامودي أن عسير حظيت في وقت سابق بمشاريع جيدة على مستوى النقل وستشهد مشاريع مستقبلية ممتازة ولن تتوقف الوزارة عن تقديم كل ما في وسعها للمنطقة، مبينا أن المملكة حظيت خلال الفترة السابقة بأكثر من 71 ألف كلم من الطرق، وجرى توقيع عقود 18 مشروعا بقيمة تجاوزت مليار ريال، وهناك فريق جديد في الوزارة للعمل على تنفيذ هذه المشاريع بكفاءة عالية.

القصبي

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لدينا مواطن وجع في كثير من الجهات

وقال وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي إنه توجد مشاكل في كل القطاعات، ولدينا بعض مواطن الوجع في كثير من الجهات ولكننا في حقيقة الأمر واجهنا هذه المشاكل، مشيرا إلى «أننا عبر التاريخ لم نستثمر في نقاط القوة في عسير، إلا أننا اليوم أمام برامج ضخمة وحراك كبير للاستفادة من هذه المكامن، ويجب العمل على أنسنة المدن».

وأضاف أن عسير تتميز بالتراث العمراني الجميل لكن للأسف ضاعت هذه الهوية التراثية والعمرانية في عسير، ولا بد أن نستعيدها ونرتقي بالأحياء الشعبية والأسواق الشعبية والقرى التراثية ونعمل على تطويرها بالشكل الذي يليق بعسير، ومنح الأمين الصلاحيات الكاملة في التنفيذ والتخلي عن المركزية في الوزارة، والبلديات تعمل مع الأمانة بروح الفريق الواحد لتطوير المنطقة وتحسين المشهد الحضري بمنطقة عسير وستعلن مشاريع المنطقة بالتفاصيل خلال أربعة أسابيع.

الربيعة

نعمل على رفع الجودة

وأكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن ما تم تحقيقه في عسير من إنجازات صحية يشار له بالبنان، حيث خفض الانتظار في العمليات الجراحية من 64 إلى 38 يوما خلال السنة الماضية، وستنخفض أكثر خلال الفترة المقبلة، كما انخفض متوسط الانتظار في العيادات الخارجية من 61 يوما إلى 26 يوما ويجري العمل على خفض المدد بشكل أكبر، والعمل على رفع الجودة.

الطرق

اعتماد طريق محورييربط بين عسير وجازان بطول 136 كلم وبتكلفة 6 مليارات

توسعة الطريق الساحليبين جدة وجازان ورفعه إلى طريق هاي وي ورصدت له 4 مليارات

طرح ميزانية أولية بقيمة250مليونا

التنفيذ يستغرق 5سنوات

شركات عالمية للتصميم والتنفيذ

الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع في وقتها

مطار أبها

حظي بزيادة 16% في عدد المسافرين عن العام الماضي

صمم لاستيعاب 1,1 مليون مسافر

استكمال توسعة المطار الحالي ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 2,5 مليون مسافر كمرحلة أولية

الانتهاء خلال 3 أشهر مع مراعاة عنصر التراث العمراني في المطار الجديد

إعادة طرح منافسة تصميم المطار الجديد بأبهابسبب إشكالات قانونية سابقة

إلغاء المنافسة القديمة والعمل على طرح منافسة التصميم بطريقة صحيحة

يجري التخطيط ليكون المطار الجديد قادرا على استيعاب 8 ملايين مسافر

يكون رابع أو خامس مطار في المملكة ويضاهي مطار المدينة

الطرح خلال الشهر الحالي والانتهاء من التصاميم نهاية العام الجاري

يرى النور خلال سنتين

4 بوابات لتصعيد الرحلات الداخلية و2 للدولية

750 مقعد انتظار في صالة الرحلات الداخلية

300 مقعد انتظار في صالة الرحلات الدولية

تنفيذ العمل في المرحلة الأولى بسعة 500 سرير

الانتهاء من نموذج التشغيل خلال 8 أسابيع

إعداد التصميم خلال 4 أشهر

مراجعة التصميم واعتماده خلال شهرين

الطرح والترسية خلال 8 أشهر

التنفيذ خلال 42 شهرا

المرحلة الثانية بسعة 500 سرير خلال 5 سنوات من تشغيل المرحلة الأولى

تضم مستشفى تخصصيا ومركزا للقلب وآخر للأورام وثالثا للعلوم العصبية إضافة إلى تخصصات دقيقة للأطفال

تخدم 4مناطق رئيسية هي:

عسير

الباحة

نجران

جازان

إطلاقه خلال 3 أشهر

سعة 78 سريرا

18 عيادة خارجية

45 غرفة تنويم وعناية مركز ة بسعة 21 سريرا

3 غرف عمليات

مستشفيات تحت الإنشاء

الصحة النفسية بأبها 400 سرير

ظهران الجنوب 200 سرير

رجال ألمع 200 سرير

خميس مشيط المركزي 200سرير

المدينة الجامعية

الانتقال لها تدريجيا مطلع العام المقبل

تشمل 9مبان أصبحت جاهزة لاستقبال الطلاب ومنسوبي الجامعة

الصحة

رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة

أنسنة مدن ومحافظات المنطقة

رفع كفاءة حركة التنقل برا وجوا

تحسين مستوى السلامة المرورية

فك الاختناقات في العقبات، خاصة في حركة الشاحنات

ربط عسير بمواقع اقتصادية وتنموية أهمها المدينة الاقتصادية والمدن العسكرية

ربط عسير بمكة المكرمة وجازان بطريق سريع

اختصار زمن الرحلة بين مكة المكرمة وجازان

القطاع البلدي