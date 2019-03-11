تكريم الأبطال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لاعبي المنتخب السعودي الحاصلين على ميداليات أولمبية بدورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب التي أقيمت في الأرجنتين، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجتين الأولى والثانية.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين أمس في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي، ورئيس الوفد الأمير فهد بن جلوي، واللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية المشاركين بدورة الألعاب الأولمبية للشباب في الأرجنتين.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين الجميع بهذا الإنجاز الأولمبي، متمنيا لهم التوفيق لرفع اسم المملكة عاليا في مختلف المشاركات الرياضية العالمية القادمة.

وتفضل الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى للاعب الكاراتيه الحاصل على ميدالية ذهبية أولمبية محمد بن عايض العسيري، ووسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية للاعبين الحاصلين على ميداليتين برونزيتين أولمبيتين، وهما لاعب ألعاب القوى محمد بن دحيم المعاوي، ولاعب رفع الأثقال علي العثمان.

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حضر الاستقبال مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.

من جهته رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي خالص الشكر والامتنان والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة استقباله لأبنائه أبطال ونجوم الألعاب الأولمبية الذين مثلوا المملكة في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب التي أقيمت بالأرجنتين أخيرا.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي إن استقبال خادم الحرمين الشريفين اليوم للأبطال الأولمبيين هو تجسيد للاهتمام والدعم اللذين يحظى بهما القطاع الرياضي بمختلف أنشطته وألعابه، عادا هذا الاستقبال مفخرة لكل الرياضيين وحافزا لتحقيق أفضل النتائج والظهور بالصورة المشرفة في مختلف المناسبات الرياضية القادمة.

وأضاف أن جميع ما تحقق ويتحقق من نجاحات وإنجازات في مختلف المنافسات الرياضية يعود الفضل الأكبر في الوصول إليه لقيادتنا، من خلال المتابعة الدائمة والحرص المستمر من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، مشيرا إلى أن تقليد البطل الأولمبي محمد عسيري الحاصل على الميدالية الذهبية في الكاراتيه بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وتقليد النجمين الأولمبيين محمد المعاوي، وعلي العثمان بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية، ما هو إلا تأكيد لهذا الاهتمام المتواصل الذي يحظى به الرياضيون في مختلف مشاركاتهم ودافع كبير لهم ليمثلوا وطنهم خير تمثيل.

ونوه بالدعم والاهتمام المستمر من القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة وتوفير كل ما من شأنه رفعة الرياضة السعودية في مختلف المحافل.