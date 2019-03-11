الملك سلمان يستقبل سفير الصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى السعودية لي هوا شين، الذي ودع الملك سلمان بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.

حضر الاستقبال، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.