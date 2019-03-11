إزالة بسطات الحبحب العشوائية في حلقة الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف أزال مراقبو أمانة الطائف جميع بسطات الحبحب العشوائية من الأرصفة والساحات الخارجية لسوق الخضار والفواكه المركزي، بعد أن نفذ مراقبو إدارة الأسواق بوكالة الخدمات حملة ميدانية على السوق لمنع البسطات العشوائية المخالفة من أسواق النفع العام، تجاوبا مع شكاوى الأهالي وأصحاب المحلات وجرى رصد عرقلة هذه البسطات العشوائية لحركة مرور المركبات والمشاة بالسوق، وشغلها للأرصفة وتشويهها للمظهر العام وما ينجم عنها من مخلفات ومبعثرات لها آثارها السلبية على المستهلك وبيئة المكان.



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